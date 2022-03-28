Премьер-министр Белоруссии Головченко 29—30 марта посетит Санкт-Петербург
- РИА Новости
«Роман Головченко завтра летит с рабочим визитом в Петербург. Во время визита глава белорусского правительства встретится с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым», — говорится в Telegram-канале белорусского правительства.
Премьер также примет участие в ряде мероприятий и проведёт встречи с руководством российских компаний.
Ранее Головченко обсудил со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным поставку Минску продовольственных товаров критического импорта.
Мишустин заявлял, что санкции стран Запада не смогут помешать интеграции в рамках Союзного государства.