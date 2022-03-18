Головченко обсудил с Мишустиным поставку Белоруссии продовольствия критического импорта
- РИА Новости
«Достигнута договорённость о том, что... будет при необходимости обеспечена поставка в Белоруссию всех продовольственных товаров критического импорта», — пишет РИА Новости.
В числе таких товаров — пшеница твёрдых сортов, гречиха, растительное масло.
Отмечается, что Мишустин проинформировал Головченко о принятых Россией решениях по нераспространению на Белоруссию ограничений по вывозу товаров, сырья, технологического оборудования и лекарств.
Ранее Мишустин заявлял, что санкции стран Запада не смогут помешать интеграции в рамках Союзного государства.