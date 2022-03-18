Головченко обсудил с Мишустиным поставку Белоруссии продовольствия критического импорта

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Белорусский премьер-министр Роман Головченко обсудил со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным поставку Минску продовольственных товаров критического импорта. Об этом сообщает пресс-служба правительства Белоруссии.
Головченко обсудил с Мишустиным поставку Белоруссии продовольствия критического импорта
  • РИА Новости

«Достигнута договорённость о том, что... будет при необходимости обеспечена поставка в Белоруссию всех продовольственных товаров критического импорта», — пишет РИА Новости.

В числе таких товаров — пшеница твёрдых сортов, гречиха, растительное масло.

Отмечается, что Мишустин проинформировал Головченко о принятых Россией решениях по нераспространению на Белоруссию ограничений по вывозу товаров, сырья, технологического оборудования и лекарств.

Ранее Мишустин заявлял, что санкции стран Запада не смогут помешать интеграции в рамках Союзного государства.

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