Российские военные поразили 36 объектов ВСУ за минувшие сутки

За минувшие сутки российская оперативно-тактическая авиация и ракетные войска поразили 36 военных объектов на Украине, заявили в Минобороны России.

«Среди них: два пункта управления, два зенитных ракетных комплекса, одна установка реактивной системы залпового огня, три склада боеприпасов и два склада горюче-смазочных материалов, 23 района сосредоточения украинской боевой техники», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, ВКС и ПВО России за сутки сбили пять украинских истребителей и 19 беспилотников.

Ранее начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России Сергей Рудской рассказал о почти полном уничтожении ВВС и системы ПВО Украины, а также о ликвидации украинских военно-морских сил.