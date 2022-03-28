ВКС и ПВО России за сутки сбили четыре самолёта Су-24 и один Су-27 ВВС Украины

ВКС и ПВО России за сутки сбили пять украинских истребителей и 19 беспилотников, заявил официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Так, в воздухе были сбиты четыре самолёта Су-24 ВВС Украины над Черниговской областью, из них два — в районе Репки, ещё два — в районе Городни.

В районе Краматорска сбит один украинский истребитель Су-27, отметил Конашенков.

«За сутки уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Капитоновка, Пришиб, Андреевка, Балаклея, Булгаково, Безыменное, Городня, Згуровка, Красногорловка, Мандрыкино, Мариуполь, Термаховка, Толкачи, Чернобаевка, Яковлевка», — сообщил он на брифинге.

Ранее начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России Сергей Рудской рассказал о почти полном уничтожении ВВС и системы ПВО Украины, а также о ликвидации украинских военно-морских сил.