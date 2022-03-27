В ДНР заявили об эвакуации ещё 301 человека из Мариуполя в Безыменное

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В штабе территориальной обороны ДНР сообщили об эвакуации ещё 301 человека из Мариуполя в село Безыменное в Донецкой Народной Республике.
В ДНР заявили об эвакуации ещё 301 человека из Мариуполя в Безыменное
  • РИА Новости

«Из Мариуполя в Безыменное эвакуирован ещё 301 человек», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

В частности, были эвакуированы 54 ребёнка.

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев объявил, что силами российского Минобороны за минувшие сутки эвакуированы свыше 19,7 тыс. человек из Донецкой и Луганской народных республик и с Украины.

Сотрудники RT помогли 11-летней девочке и её матери покинуть Мариуполь. 

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