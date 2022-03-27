В ДНР заявили об эвакуации ещё 301 человека из Мариуполя в Безыменное
- РИА Новости
«Из Мариуполя в Безыменное эвакуирован ещё 301 человек», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.
В частности, были эвакуированы 54 ребёнка.
Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев объявил, что силами российского Минобороны за минувшие сутки эвакуированы свыше 19,7 тыс. человек из Донецкой и Луганской народных республик и с Украины.
Сотрудники RT помогли 11-летней девочке и её матери покинуть Мариуполь.