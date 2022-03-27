В ДНР заявили об эвакуации ещё 301 человека из Мариуполя в Безыменное

В штабе территориальной обороны ДНР сообщили об эвакуации ещё 301 человека из Мариуполя в село Безыменное в Донецкой Народной Республике.

РИА Новости

«Из Мариуполя в Безыменное эвакуирован ещё 301 человек», — говорится в сообщении ведомства в Telegram. В частности, были эвакуированы 54 ребёнка. Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев объявил, что силами российского Минобороны за минувшие сутки эвакуированы свыше 19,7 тыс. человек из Донецкой и Луганской народных республик и с Украины. Сотрудники RT помогли 11-летней девочке и её матери покинуть Мариуполь.