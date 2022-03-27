Работавший в Мариуполе итальянский журналист раскритиковал Запад за двойные стандарты

Итальянский журналист Джорджио Бьянки, работавший в эти дни в Мариуполе, раскритиковал западное общество за двойные стандарты.

По его словам, некоторым стоит приехать в Донбасс, чтобы увидеть, что значит «иметь мужество и силу переносить восемь лет под бомбами».

«Я вижу людей, которые по телевизору говорят о современности, о морали, о том, что Путин — преступник... Если Путин преступник, то мы в десять раз хуже. В эти дни годовщина разрушения Белграда... Тонны бомб были сброшены на европейскую столицу, на мирных жителей на основании фейковых новостей», — сказал он в беседе с RT.

Отдельно он добавил, что также можно вспомнить Ирак, Сирию, Ливию, Афганистан.

«Но если вы им напоминаете всё это, они не хотят об этом слышать», — отметил журналист.

Бьянки добавил, что телеканалы, которым он даёт двухчасовое интервью, публикуют только по 30 секунд, а его эксклюзивы из Мариуполя и вовсе не используют в эфирах.

Ранее президент Сербии Александр Вучич назвал постыдными и глупыми обвинения Запада в адрес России в связи со спецоперацией на Украине, отметив, что 19 стран НАТО вели бомбардировки Сербии в 1999 году.