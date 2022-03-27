Депутат Калашников прокомментировал идею референдума в ЛНР

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников поделился мнением относительно идеи проведения референдума в Луганской Народной Республике о вхождении в состав России.

Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Калашникова, в настоящее время, «когда решается судьба на фронте», «вряд ли надо озадачиваться такими вопросами».

Вместе с тем в беседе с Интерфаксом Калашников подчеркнул, что «сейчас в республиках отсутствует большое количество жителей», так как проводилась эвакуация.

27 марта глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что в республике планируется провести референдум, на котором население «выскажет своё мнение по поводу вступления в Россию».

Глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов в беседе с RT отметил, что ЛНР вправе провести такой референдум.

По его словам, в данном случае необходимо «руководствоваться действующим уже около 20 лет федеральным конституционным законом».

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа выразил мнение, что если жители республики «изъявят желание объединяться», то «их надо принимать».