Депутат Чепа прокомментировал слова Пасечника о референдуме в ЛНР

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал в беседе с RT заявление главы ЛНР Леонида Пасечника о том, что в республике могут провести референдум о вхождении в состав России.

«Народ, проживающий в Донбассе, пережил огромные проблемы. И естественно, испытав такие трудности и лишения, они благодарны России за принятие того решения, которое сегодня реализуется. Это наш братский народ. И действовать здесь должен один принцип — это наши братья», — сказал депутат.

Чепа выразил мнение, что если жители республики «изъявят желание объединяться», то «их надо принимать».

«Я думаю, что большинство людей воспримут это с радостью», — заключил депутат.

Ранее Леонид Пасечник заявил, что в Луганской Народной Республике планируется провести референдум, на котором население «выскажет своё мнение по поводу вступления в Россию».