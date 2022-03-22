Пасечник: силы ЛНР после освобождения своей территории продолжат денацификацию Украины

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Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в эфире Первого канала заявил, что силы ЛНР после освобождения своей территории продолжат участие в денацификации и демилитаризации Украины.
Пасечник: силы ЛНР после освобождения своей территории продолжат денацификацию Украины
  • РИА Новости

«Потому что это наша земля, это наши люди, это наша Украина… На сегодняшний день население Украины является заложником того террористического, националистического, фашистского режима, который существует и правит в Киеве. И мы обязаны помочь нашим людям», — цитирует его РИА Новости.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что силы Луганской Народной Республики взяли под контроль ещё четыре населённых пункта.

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