Минобороны России: войска ЛНР взяли под контроль ещё четыре населённых пункта

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что силы Луганской Народной Республики взяли под контроль ещё четыре населённых пункта.

«Подразделения Народной милиции Луганской республики установили контроль над населёнными пунктами Калиново Попасное, Новоалександровка, Степное, Богуславское и продолжают уничтожение подразделений 30-й отдельной механизированной бригады украинских вооружённых сил. Уничтожены более 40 человек личного состава и пять автомобилей повышенной проходимости противника», — сказал он.

Ранее власти Донецкой и Луганской народных республик заявили, что на территориях, освобождаемых в ходе спецоперации от украинских националистов, могут действовать диверсанты.