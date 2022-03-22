Минобороны России: войска ЛНР взяли под контроль ещё четыре населённых пункта
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«Подразделения Народной милиции Луганской республики установили контроль над населёнными пунктами Калиново Попасное, Новоалександровка, Степное, Богуславское и продолжают уничтожение подразделений 30-й отдельной механизированной бригады украинских вооружённых сил. Уничтожены более 40 человек личного состава и пять автомобилей повышенной проходимости противника», — сказал он.
Ранее власти Донецкой и Луганской народных республик заявили, что на территориях, освобождаемых в ходе спецоперации от украинских националистов, могут действовать диверсанты.