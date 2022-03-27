Сенатор Климов прокомментировал идею проведения референдума в ЛНР
- РИА Новости
«Они имеют право провести такой референдум. Если выяснится, что на этом референдуме абсолютное большинство граждан ЛНР выражают своё желание и стремление войти в состав Российской Федерации в качестве одного из новых субъектов России, то в данном случае необходимо руководствоваться действующим уже около 20 лет федеральным конституционным законом», — считает сенатор.
Он подчеркнул, что главное в этой истории на данном этапе — «чётко выраженное желание граждан».
Ранее Леонид Пасечник заявил, что в Луганской Народной Республике планируется провести референдум, на котором население «выскажет своё мнение по поводу вступления в Россию».