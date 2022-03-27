Сенатор Климов прокомментировал идею проведения референдума в ЛНР

Глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов в беседе с RT прокомментировал заявление главы ЛНР Леонида Пасечника о том, что в республике могут провести референдум о вхождении в состав России.

«Они имеют право провести такой референдум. Если выяснится, что на этом референдуме абсолютное большинство граждан ЛНР выражают своё желание и стремление войти в состав Российской Федерации в качестве одного из новых субъектов России, то в данном случае необходимо руководствоваться действующим уже около 20 лет федеральным конституционным законом», — считает сенатор.

Он подчеркнул, что главное в этой истории на данном этапе — «чётко выраженное желание граждан».

Ранее Леонид Пасечник заявил, что в Луганской Народной Республике планируется провести референдум, на котором население «выскажет своё мнение по поводу вступления в Россию».