Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко считает, что Херсонская область Украины больше не вернётся под контроль киевского режима, и призвал местное население не бояться возвращения националистов.

По словам бывшего депутата, в украинских и иностранных СМИ публикуют информацию о том, что скоро будет наступление ВСУ на Херсон и он вернётся под контроль ВСУ и киевского режима.

«С полной ответственностью заявляю вам: ни ВСУ, ни СБУ, ни власть Украины не влияют на ситуацию в Херсоне и области. Прошу вас, херсонцы, успокойтесь, никакая украинская власть не вернётся», — цитирует РИА Новости Журавко.

По его словам, у ВСУ «очень большие потери» как в живой силе, так и в военно-технической.

Журавко добавил, что «Зеленский и его командование не влияют на ситуацию в большей части регионов».

Ранее постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов заявил, что на территории подконтрольных российским военным Херсонской области и на юге Запорожской области начали формировать новые военно-гражданские администрации и транслировать российские телеканалы.

28 февраля стало известно о переходе под контроль ВС России Бердянска и Энергодара.

2 марта российская армия взяла под контроль украинский город Херсон.