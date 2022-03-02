Минобороны России заявило о взятии под контроль Херсона
- РИА Новости
«Российскими подразделениями Вооружённых сил взят под полный контроль областной центр Херсон. Гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения населения и городской транспорт работают в повседневном режиме», — сказал он.
В настоящее время продолжаются переговоры между российским командованием, администрацией города и области по вопросам поддержания функционирования объектов социнфраструктуры и обеспечению безопасности населения.
Недостатка в продовольствии и продуктах первой необходимости город не испытывает.
Миссия ОБСЕ на Украине вечером 28 февраля и утром 1 марта зафиксировала взрывы и пулемётные обстрелы в Донецке, Харькове и Херсоне.
27 февраля Конашенков заявил о блокировании Херсона и Бердянска.