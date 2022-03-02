Миссия ОБСЕ на Украине рассказала о пулемётных обстрелах Донецка, Харькова и Херсона

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Миссия ОБСЕ на Украине вечером 28 февраля и утром 1 марта зафиксировала взрывы и пулемётные обстрелы в Донецке, Харькове и Херсоне. Об этом говорится в заявлении на сайте организации.

«Вечером 28 февраля и утром 1 марта команды СММ продолжали фиксировать (слышать) многочисленные взрывы и огонь из крупнокалиберных пулемётов в Донецке, Харькове и Херсоне, а также на их окрестностях», — говорится в сообщении.

Мониторинговую группу ОБСЕ в Харькове отозвали в Днепр.

Команда СММ в Херсоне остаётся в укрытии.

1 марта представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявило, что все 43 автомобиля СММ ОБСЕ покидают территорию ДНР.

В Донецкой Народной Республике выразили опасения по поводу возможного увеличения числа обстрелов региона после отъезда наблюдателей СММ ОБСЕ.

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