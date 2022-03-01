В ДНР поделились опасениями об увеличении плотности огня ВСУ после отъезда СММ ОБСЕ
- AP
- © Mstyslav Chernov
«Команда СММ ОБСЕ в полном составе эвакуирована с территории ДНР в Российскую Федерацию. Опасаемся, что это ещё больше усилит массированные атаки ВФУ на мирные города Донбасса», — говорится в сообщении представительства республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
В СЦКК призвали мировое сообщество прекратить поддержку Украины военным путём и приложить усилия для скорейшего достижения мира.
Ранее стало известно, что все 43 автомобиля СММ ОБСЕ покидают территорию ДНР.
Позже в республике сообщили о захвате украинскими националистами в Краматорске порядка 20 автомобилей СММ ОБСЕ.