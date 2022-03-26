На юге Украины начали формировать новые военно-гражданские администрации
«Там уже идёт формирование новых военно-гражданских администраций, запущен процесс трансляции российского телерадиовещания, люди всё шире в расчётах используют российские рубли», — сказал он в комментарии РИА Новости.
Он отметил, что речь идёт о Херсонской области Украины и ряде населённых пунктов на юге Запорожской области, среди которых Мелитополь и Бердянск.
Ранее российские военнослужащие разыскали и вернули жителям Мелитополя личные автомобили, которые отобрали у них украинские националисты из территориальной обороны.
28 февраля стало известно о переходе под контроль ВС России Бердянска и Энергодара.
2 марта российская армия взяла под контроль украинский город Херсон.