На юге Украины начали формировать новые военно-гражданские администрации

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На территории подконтрольных российским военным Херсонской области и на юге Запорожской области начали формировать новые военно-гражданские администрации и транслировать российские телеканалы, заявил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов.

«Там уже идёт формирование новых военно-гражданских администраций, запущен процесс трансляции российского телерадиовещания, люди всё шире в расчётах используют российские рубли», — сказал он в комментарии РИА Новости.

Он отметил, что речь идёт о Херсонской области Украины и ряде населённых пунктов на юге Запорожской области, среди которых Мелитополь и Бердянск.

Ранее российские военнослужащие разыскали и вернули жителям Мелитополя личные автомобили, которые отобрали у них украинские националисты из территориальной обороны.

28 февраля стало известно о переходе под контроль ВС России Бердянска и Энергодара.

2 марта российская армия взяла под контроль украинский город Херсон.

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