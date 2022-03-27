Глава ЛНР Пасечник: в республике могут провести референдум о вхождении в состав России
- РИА Новости
«Я думаю, что в ближайшее время на территории республики будет проведён референдум, на котором народ реализует своё абсолютное конституционное право и выскажет своё мнение по поводу вступления в Российскую Федерацию. Я почему-то уверен, что это именно так и будет», — цитирует Пасечника Луганский информационный центр.
7 марта глава Луганской Народной Республики заявил, что большая часть республиканской территории освобождена.
Кроме того, силы ЛНР после освобождения своей территории продолжат участие в денацификации и демилитаризации Украины.