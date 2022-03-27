Глава ЛНР Пасечник: в республике могут провести референдум о вхождении в состав России

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В Луганской Народной Республике планируется провести референдум, на котором население «выскажет своё мнение по поводу вступления в Россию». Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Глава ЛНР Пасечник: в республике могут провести референдум о вхождении в состав России
  • РИА Новости

«Я думаю, что в ближайшее время на территории республики будет проведён референдум, на котором народ реализует своё абсолютное конституционное право и выскажет своё мнение по поводу вступления в Российскую Федерацию. Я почему-то уверен, что это именно так и будет», — цитирует Пасечника Луганский информационный центр.

7 марта глава Луганской Народной Республики заявил, что большая часть республиканской территории освобождена.

Кроме того, силы ЛНР после освобождения своей территории продолжат участие в денацификации и демилитаризации Украины.

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