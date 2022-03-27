Самолёты ВКС России доставили в Гомель более 70 т гуманитарной помощи для Украины

Самолётами Ил-76 ВКС России в белорусский Гомель доставлено более 70 т гуманитарного груза для мирных жителей Украины. Об этом сообщили в пресс-службе российского Минобороны.

«Груз прибыл в город Гомель республики Беларусь из города Сургут Ханты-Мансийского автономного округа России, далее в составе гуманитарных колонн будет доставлен в населённые пункты Украины», — говорится в сообщении.

Как отмечается, сбор гуманитарной помощи был осуществлён жителями Ханты-Мансийского автономного округа в 40 пунктах сбора гуманитарной помощи.

В Минобороны уточнили, что прибывший груз будет распределён по гуманитарным колоннам и в ближайшее время будет доставлен жителям населённых пунктов Киевской и Черниговской областей.

Ранее российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь под украинский Чернигов, жителям выдано более 7 т.

Президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер выступил за ускорение и масштабирование предоставления гумпомощи гражданскому населению как на Украине, так и на территории Луганской и Донецкой народных республик.