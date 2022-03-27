Самолёты ВКС России доставили в Гомель более 70 т гуманитарной помощи для Украины
- РИА Новости
«Груз прибыл в город Гомель республики Беларусь из города Сургут Ханты-Мансийского автономного округа России, далее в составе гуманитарных колонн будет доставлен в населённые пункты Украины», — говорится в сообщении.
Как отмечается, сбор гуманитарной помощи был осуществлён жителями Ханты-Мансийского автономного округа в 40 пунктах сбора гуманитарной помощи.
В Минобороны уточнили, что прибывший груз будет распределён по гуманитарным колоннам и в ближайшее время будет доставлен жителям населённых пунктов Киевской и Черниговской областей.
Ранее российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь под украинский Чернигов, жителям выдано более 7 т.
Президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер выступил за ускорение и масштабирование предоставления гумпомощи гражданскому населению как на Украине, так и на территории Луганской и Донецкой народных республик.