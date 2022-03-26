Российские военные доставили гуманитарную помощь под украинский Чернигов
- РИА Новости
«Российские военнослужащие обеспечили доставку и безопасную выдачу более семи тонн гуманитарной помощи жителям в населённом пункте, находящемся недалеко от украинского города Чернигова», — сказали в ведомстве.
В населённом пункте проживают около 700 человек, большую часть населения составляют пожилые люди и дети.
Гуманитарный груз включает продукты первой необходимости: детское питание, крупы, мясные и рыбные консервы, овощи.
Ранее ВС России доставили гуманитарную помощь в Мариуполь.
Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер выступил за ускорение и масштабирование предоставления гумпомощи гражданскому населению как на Украине, так и на территории Луганской и Донецкой народных республик.