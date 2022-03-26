Житель Мариуполя рассказал спецкору RT о декоммунизации и цензуре на Украине

Житель Мариуполя в разговоре со спецкором RT Валентином Горшениным рассказал о попытках украинских властей проводить декоммунизацию и цензуру на Украине.

«Потихонечку они сначала убрали российское телевидение, потом начали закрывать каналы все, которые более-менее правду говорили. Начали закатывать оппозиционные партии. И законы начали — все только на украинском языке», — сказал мужчина.

По мнению жителя, всё это происходило при поддержке США и Европы.

«Они же пытались уже силовым приёмом, явно тянули время, чтобы занять силовым способом ту часть Донбасса», — отметил он.

15 марта стало известно, что около 200 человек в Херсоне впервые с 2015 года смогли принять участие в митинге памяти советских воинов, которые освободили город от немецко-фашистских захватчиков в марте 1944 года.