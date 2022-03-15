Жители Херсона впервые с 2015 года смогли почтить память советских воинов-освободителей

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Около 200 человек в Херсоне впервые с 2015 года смогли принять участие в митинге памяти советских воинов, которые освободили город от немецко-фашистских захватчиков в марте 1944 года. Об этом заявили в Минобороны России.

«Накануне около 200 жителей города Херсона приняли участие в митинге, посвящённом памяти советских воинов, освободивших город от немецко-фашистских захватчиков в марте 1944 года. Впервые за много лет в спокойной обстановке горожане, члены ветеранских организаций и активисты смогли собраться у Вечного огня и Могилы Неизвестного Солдата в парке Славы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что проведение мероприятия стало возможным впервые с 2015 года, когда на Украине в рамках декоммунизации полностью запретили использование советской символики.

«С 2015 года ветераны и простые люди, приходившие на памятные мероприятия, посвящённые Победе в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, подвергались физическому насилию со стороны националистов, а также гонениям со стороны государственных органов исполнительной власти», — добавили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что украинские националисты в Херсоне пытались устроить провокации и запугивать людей при раздаче гуманитарной помощи из России.

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