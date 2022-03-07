Минобороны России: националисты запугивали людей при раздаче гумпомощи в Херсоне

Украинские националисты в Херсоне пытались устроить провокации и запугивать людей при раздаче гуманитарной помощи из России. Об этом сообщили в российском Минобороны.

«В ходе выдачи продовольственных наборов украинские националисты пытались устраивать провокации с целью помешать передаче гуманитарной помощи местному населению, а также стремились запугать людей, пришедших за продуктами», — приводит РИА Новости сообщение Минобороны.

Всего жителям Херсона и близлежащих населённых пунктов доставили более 140 т гумпомощи из России.

В Минобороны заявили, что каждый нуждающийся житель Херсона смог получить гуманитарную помощь.

Ранее сообщалось, что МЧС России доставило около 300 т гуманитарной помощи в виде продуктов питания и предметов первой необходимости жителям Донбасса.