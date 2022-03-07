Минобороны России: националисты запугивали людей при раздаче гумпомощи в Херсоне
«В ходе выдачи продовольственных наборов украинские националисты пытались устраивать провокации с целью помешать передаче гуманитарной помощи местному населению, а также стремились запугать людей, пришедших за продуктами», — приводит РИА Новости сообщение Минобороны.
Всего жителям Херсона и близлежащих населённых пунктов доставили более 140 т гумпомощи из России.
В Минобороны заявили, что каждый нуждающийся житель Херсона смог получить гуманитарную помощь.
Ранее сообщалось, что МЧС России доставило около 300 т гуманитарной помощи в виде продуктов питания и предметов первой необходимости жителям Донбасса.