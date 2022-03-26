Российские войска ведут бои за овладение Новомихайловкой и Новобахмутовкой

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Российские войска ведут боевые действия за овладение Новомихайловкой и Новобахмутовкой, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Российские войска ведут бои за овладение Новомихайловкой и Новобахмутовкой
  • РИА Новости

Группировка войск российских вооруженных сил наносит огневое поражение противнику в опорных пунктах и по его резервам, отметил он.

Он также сообщил, что за сутки авиацией поражено 117 военных объектов Украины.

«Среди них: шесть командных пунктов, три установки реактивных систем залпового огня, один зенитно-ракетный комплекс С-300, девять складов с вооружением и боеприпасами, два с ГСМ, а также 92 опорных пункта подразделений ВСУ, националистических батальонов и района сосредоточения боевой техники», — рассказал представитель ведомства.

Также армия России 25 марта нанесла удар высокоточными крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» по складу с боеприпасами и вооружением в Житомирской области на Украине.

Крылатой ракетой «Оникс» уничтожена база горючего ВСУ в районе Николаева.

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