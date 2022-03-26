Армия России нанесла удар «Калибрами» по складу с вооружением в Житомирской области
- РИА Новости
Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«В течение дня 25 марта высокоточными крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» уничтожен склад с боеприпасами и вооружением в районе населённого пункта Великие Коровинцы Житомирской области», — сказал он.
Также 24 марта российские вооружённые силы нанесли удар ракетами «Калибр» по топливной базе под Киевом.