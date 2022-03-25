ВС России нанесли удар ракетами «Калибр» по топливной базе под Киевом

Минобороны России сообщило, что российские вооружённые силы нанесли удар ракетами «Калибр» по топливной базе под Киевом.

«Вечером 24 марта высокоточными крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» нанесён удар по базе горючего в населённом пункте Калиновка под Киевом. Уничтожена крупнейшая из оставшихся у Вооружённых сил Украины топливных баз, с которой осуществлялось снабжение горючим воинских частей в центральной части страны», — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Ранее Минобороны России показало видео, как корабль ВМФ России наносит удар одновременно восемью крылатыми ракетами «Калибр» по инфраструктуре ВСУ. На кадрах с ракетного корабля, находящегося в море, последовательно стартуют восемь крылатых ракет.