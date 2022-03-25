ВС России нанесли удар ракетами «Калибр» по топливной базе под Киевом

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Минобороны России сообщило, что российские вооружённые силы нанесли удар ракетами «Калибр» по топливной базе под Киевом.
ВС России нанесли удар ракетами «Калибр» по топливной базе под Киевом
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Вечером 24 марта высокоточными крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» нанесён удар по базе горючего в населённом пункте Калиновка под Киевом. Уничтожена крупнейшая из оставшихся у Вооружённых сил Украины топливных баз, с которой осуществлялось снабжение горючим воинских частей в центральной части страны», — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Ранее Минобороны России показало видео, как корабль ВМФ России наносит удар одновременно восемью крылатыми ракетами «Калибр» по инфраструктуре ВСУ. На кадрах с ракетного корабля, находящегося в море, последовательно стартуют восемь крылатых ракет.

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