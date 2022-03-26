Минобороны России: ракетой «Оникс» уничтожена база горючего ВСУ в районе Николаева

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Крылатой ракетой «Оникс» уничтожена база горючего ВСУ в районе Николаева, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Минобороны России: ракетой «Оникс» уничтожена база горючего ВСУ в районе Николаева
  • РИА Новости

«Высокоточной крылатой ракетой «Оникс» уничтожена база горючего в районе Николаева», — сказал Конашенков на брифинге.

По его словам, с данной базы осуществлялось снабжение топливом группировки ВСУ в южной части Украины.

Ранее начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России Сергей Рудской рассказал о почти полном уничтожении ВВС и системы ПВО Украины, а также о ликвидации украинских военно-морских сил.

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