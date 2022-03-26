Болгарский генерал Шивиков предрёк «капитуляцию Зеленского»

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Болгарский генерал Димитар Шивиков предположил, что украинский президент Владимир Зеленский «объявит о капитуляции страны» в силу превосходства российской армии над ВСУ. Военный также напомнил, что целью России в операции по защите Донбасса не является уничтожение украинской государственности.

«Близится момент, когда президент Украины объявит о капитуляции... Я не сомневаюсь, что в этом конфликте победит Российская Федерация со своим воинским контингентом», — сказал Шивиков в эфире Болгарского национального радио, его слова приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что Болгария не должна предоставлять Украине оружие, так как это будет только усиливать эскалацию.

Генерал также указал на «крайне русофобскую политику», которую украинские власти проводили с 2004 года.

По мнению военачальника, на такой курс Киев направлял «заатлантический игрок».

19 марта глава российского МИД Сергей Лавров предположил, что США могут «держать за руку» украинскую сторону на переговорах с Россией, не позволяя ей соглашаться на требования российской стороны.

Как отмечал президент Белоруссии Александр Лукашенко, в случае, если украинский лидер не согласится подписать мирный договор с Россией, потом ему придётся подписывать акт о капитуляции.

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