Мэр Горловки Приходько: запасов воды в городе хватит на три недели
- РИА Новости
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По его словам, запасов воды в местных водохранилищах осталось на три недели при ежедневном расходе воды не более четырёх часов в сутки.
«Очень надеюсь, что за следующие три недели нашей армии удастся взять под контроль территорию, где расположены повреждённые линии электропередачи, и наладить поставку воды в город», — сказал Приходько.
Он уточнил, что в начале активных боевых действий в 20-х числах февраля оказалась повреждена насосная станция.
Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что в Мариуполе наблюдается катастрофическая гуманитарная ситуация и террор со стороны украинских силовиков.