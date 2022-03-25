Мэр Горловки Приходько: запасов воды в городе хватит на три недели

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Мэр Горловки Иван Приходько рассказал RT о ситуации с доступом к воде в городе.
Мэр Горловки Приходько: запасов воды в городе хватит на три недели
  • РИА Новости
  • © Сергей Аверин

По его словам, запасов воды в местных водохранилищах осталось на три недели при ежедневном расходе воды не более четырёх часов в сутки.

«Очень надеюсь, что за следующие три недели нашей армии удастся взять под контроль территорию, где расположены повреждённые линии электропередачи, и наладить поставку воды в город», — сказал Приходько.

Он уточнил, что в начале активных боевых действий в 20-х числах февраля оказалась повреждена насосная станция.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что в Мариуполе наблюдается катастрофическая гуманитарная ситуация и террор со стороны украинских силовиков.

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