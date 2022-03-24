Минобороны России создаёт гумкоридор для выхода из портов Украины 67 иностранных судов

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Россия создаёт гуманитарный коридор для выхода 67 иностранных судов из портов Украины Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Минобороны России создаёт гумкоридор для выхода из портов Украины 67 иностранных судов
  • AP

«Для выхода иностранных судов из украинских портов в открытое море Российская Федерация создаёт гуманитарный коридор», — заявил он.

Коридор представляет собой безопасную полосу движения судов от района сбора, расположенного в 20 милях юго-восточнее порта Ильичевск.

Отмечается, что время действия коридора: ежедневно с 08:00 мск до 19:00 мск начиная с 25 марта.

Мизинцев напомнил, что такое решение принято в связи с тем, что созданная Киевом во внутренних водах Украины и территориальном море высокая минная опасность не позволяют судам безопасно покинуть порты Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы, Южного и выйти в открытое море.

19 марта ФСБ России предупредило, что ВМС Украины после начала спецоперации в Донбассе установили около 420 мин на подходах к портам страны.

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