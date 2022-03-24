Минобороны России создаёт гумкоридор для выхода из портов Украины 67 иностранных судов

Россия создаёт гуманитарный коридор для выхода 67 иностранных судов из портов Украины Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Для выхода иностранных судов из украинских портов в открытое море Российская Федерация создаёт гуманитарный коридор», — заявил он.

Коридор представляет собой безопасную полосу движения судов от района сбора, расположенного в 20 милях юго-восточнее порта Ильичевск.

Отмечается, что время действия коридора: ежедневно с 08:00 мск до 19:00 мск начиная с 25 марта.

Мизинцев напомнил, что такое решение принято в связи с тем, что созданная Киевом во внутренних водах Украины и территориальном море высокая минная опасность не позволяют судам безопасно покинуть порты Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы, Южного и выйти в открытое море.

19 марта ФСБ России предупредило, что ВМС Украины после начала спецоперации в Донбассе установили около 420 мин на подходах к портам страны.