Захарова: посольства Украины за рубежом продолжают вербовать наёмников для боевых действий

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Украинские посольства за рубежом ведут работу по вербовке боевиков для использования их против России, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Захарова: посольства Украины за рубежом продолжают вербовать наёмников для боевых действий
  • © МИД России

«Украинские посольства за рубежом продолжают вербовать добровольцев и наёмников для участия в боевых действиях. Это просто беспрецедентная история. Власти стран, где осуществляется такая вербовка, многие из них закрывают глаза на то, что это является нарушением международного права и их внутреннего законодательства», — сказала дипломат.

20 марта российские военные нанесли высокоточный удар по базе подготовки сил специальных операций ВСУ, где базировались иностранные наёмники.

Также 13 марта армия России нанесла удар высокоточным оружием по учебным центрам ВС Украины в населённом пункте Старичи и на военном полигоне Яворовском. ВС России продолжат уничтожать прибывших иностранных наёмников.

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