МО России: США собирались тестировать неапробированные лекарства на солдатах ВСУ
- AFP
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«Полученные документы подтверждают попытку испытаний на них (украинских военнослужащих. — RT) ранее не апробированных лекарственных средств», — заявил Кириллов.
По его словам, речь идёт о системе скрининга фармпрепаратов «Deep Drug», которые не прошли процедуру лицензирования в США и Канаде.
Он также сообщил, что к финансированию деятельности биолабораторий на Украине причастен фонд сына президента США Хантера Байдена Rosemont Seneca.
По данным Кириллова, у фонда есть финансовые ресурсы в объёме не менее $2,4 млрд.