МО России: США собирались тестировать неапробированные лекарства на солдатах ВСУ

Короткая ссылка
Россия располагает документами, которые подтверждают попытку США проводить испытания неапробированных лекарственных средств на украинских военнослужащих, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.
МО России: США собирались тестировать неапробированные лекарства на солдатах ВСУ
  • AFP
  • © STR / ARMED FORCES OF UKRAINE

«Полученные документы подтверждают попытку испытаний на них (украинских военнослужащих. — RT) ранее не апробированных лекарственных средств», — заявил Кириллов.

По его словам, речь идёт о системе скрининга фармпрепаратов «Deep Drug», которые не прошли процедуру лицензирования в США и Канаде.

Он также сообщил, что к финансированию деятельности биолабораторий на Украине причастен фонд сына президента США Хантера Байдена Rosemont Seneca.

По данным Кириллова, у фонда есть финансовые ресурсы в объёме не менее $2,4 млрд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить