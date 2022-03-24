МО России: США собирались тестировать неапробированные лекарства на солдатах ВСУ

Россия располагает документами, которые подтверждают попытку США проводить испытания неапробированных лекарственных средств на украинских военнослужащих, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.

«Полученные документы подтверждают попытку испытаний на них (украинских военнослужащих. — RT) ранее не апробированных лекарственных средств», — заявил Кириллов.

По его словам, речь идёт о системе скрининга фармпрепаратов «Deep Drug», которые не прошли процедуру лицензирования в США и Канаде.

Он также сообщил, что к финансированию деятельности биолабораторий на Украине причастен фонд сына президента США Хантера Байдена Rosemont Seneca.

По данным Кириллова, у фонда есть финансовые ресурсы в объёме не менее $2,4 млрд.