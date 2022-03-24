МО России: военно-биологическую систему на Украине курировал ядерный центр в Лос-Аламосе

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Одним из научных кураторов военно-биологической программы США на Украине выступил ядерный центр в Лос-Аламосе, где разработали первую американскую атомную бомбу, заявил начальник войск РХБЗ России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
МО России: военно-биологическую систему на Украине курировал ядерный центр в Лос-Аламосе
  • AP
  • © Jae C. Hong

По его словам, в реализации программы также участвуют фонд Джорджа Сороса, агентство США по международному развитию и центр по контролю и профилактике заболеваний.

«Научное кураторство осуществляют ведущие исследовательские организации, включая Национальную лабораторию в Лос-Аламосе, которая разрабатывает ядерное оружие в рамках «Манхэттенского проекта», — цитирует Кириллова РИА Новости.

Он также сообщил, что к финансированию деятельности биолабораторий на Украине причастен фонд сына президента США Хантера Байдена Rosemont Seneca.

По данным Кириллова, у фонда есть финансовые ресурсы в объёме не менее $2,4 млрд.

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