Казахстан снизит экспорт нефти из-за поломок на КТК

Казахстан ожидает снижения экспорта нефти из-за технических проблем у Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), но оно не будет критическим, заявил министр энергетики республики Болат Акчулаков.

«Определённый объем сокращения экспорта будет, но он не будет таким критическим», — приводит РИА Новости заявление Акчулакова в интервью казахстанскому телеканалу Atameken Business.

По его словам, у месторождений есть «плановые остановки».

22 марта Каспийский трубопроводный консорциум по итогам водолазного обследования заявил, что приостанавливает работу ещё одного выносного причального устройства (ВПУ-2) из-за повреждений шлангов.