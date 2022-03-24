Казахстан снизит экспорт нефти из-за поломок на КТК

Короткая ссылка
Казахстан ожидает снижения экспорта нефти из-за технических проблем у Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), но оно не будет критическим, заявил министр энергетики республики Болат Акчулаков.
Казахстан снизит экспорт нефти из-за поломок на КТК
  • Gettyimages.ru
  • © Szabó Attila / EyeEm

«Определённый объем сокращения экспорта будет, но он не будет таким критическим», — приводит РИА Новости  заявление Акчулакова в интервью казахстанскому телеканалу Atameken Business.

По его словам, у месторождений есть «плановые остановки».

22 марта Каспийский трубопроводный консорциум по итогам водолазного обследования заявил, что приостанавливает работу ещё одного выносного причального устройства (ВПУ-2) из-за повреждений шлангов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить