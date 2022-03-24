Казахстан снизит экспорт нефти из-за поломок на КТК
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«Определённый объем сокращения экспорта будет, но он не будет таким критическим», — приводит РИА Новости заявление Акчулакова в интервью казахстанскому телеканалу Atameken Business.
По его словам, у месторождений есть «плановые остановки».
22 марта Каспийский трубопроводный консорциум по итогам водолазного обследования заявил, что приостанавливает работу ещё одного выносного причального устройства (ВПУ-2) из-за повреждений шлангов.