Глава КТК Горбань заявил о решении поставщиков оборудования прекратить сотрудничество

Поставщики оборудования, которое необходимо для ремонта и обслуживания терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщили компании о прекращении сотрудничества, заявил глава КТК Николай Горбань.

«Даже те авансовые платежи, которые были проведены в декабре, на сегодняшний день Imodco, Blue Water, Gall-Thomson — это те иностранные поставщики, которые поставляют и поставляли до этого, — официально нас известили о том, что отказываются с нами дальше сотрудничать и поставки произведены не будут», — цитирует РИА Новости Горбаня.

По его словам, уже отказано в поставке плавучих шлангов и гидрокомпенсаторов.

Он уточнил, что у КТК есть небольшой запас данных комплектующих.

22 марта Каспийский трубопроводный консорциум по итогам водолазного обследования заявил, что приостанавливает работу ещё одного выносного причального устройства (ВПУ-2) из-за повреждений шлангов.