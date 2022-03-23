Глава КТК Горбань заявил о решении поставщиков оборудования прекратить сотрудничество

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Поставщики оборудования, которое необходимо для ремонта и обслуживания терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщили компании о прекращении сотрудничества, заявил глава КТК Николай Горбань.
Глава КТК Горбань заявил о решении поставщиков оборудования прекратить сотрудничество
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«Даже те авансовые платежи, которые были проведены в декабре, на сегодняшний день Imodco, Blue Water, Gall-Thomson — это те иностранные поставщики, которые поставляют и поставляли до этого, — официально нас известили о том, что отказываются с нами дальше сотрудничать и поставки произведены не будут», — цитирует РИА Новости Горбаня.

По его словам, уже отказано в поставке плавучих шлангов и гидрокомпенсаторов.

Он уточнил, что у КТК есть небольшой запас данных комплектующих.

22 марта Каспийский трубопроводный консорциум по итогам водолазного обследования заявил, что приостанавливает работу ещё одного выносного причального устройства (ВПУ-2) из-за повреждений шлангов.

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