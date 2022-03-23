Глава КТК Горбань заявил о решении поставщиков оборудования прекратить сотрудничество
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«Даже те авансовые платежи, которые были проведены в декабре, на сегодняшний день Imodco, Blue Water, Gall-Thomson — это те иностранные поставщики, которые поставляют и поставляли до этого, — официально нас известили о том, что отказываются с нами дальше сотрудничать и поставки произведены не будут», — цитирует РИА Новости Горбаня.
По его словам, уже отказано в поставке плавучих шлангов и гидрокомпенсаторов.
Он уточнил, что у КТК есть небольшой запас данных комплектующих.
22 марта Каспийский трубопроводный консорциум по итогам водолазного обследования заявил, что приостанавливает работу ещё одного выносного причального устройства (ВПУ-2) из-за повреждений шлангов.