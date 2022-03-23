В Казахстане заявили, что после аварии на терминале КТК ищут альтернативы для экспорта нефти

Казахстан после повреждения выносных причальных устройств на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске прорабатывает возможности увеличения отгрузки нефти на экспорт по альтернативным маршрутам.

«В настоящее время Министерством энергетики проводятся консультации с КТК по срокам возобновления работы морского терминала, при этом прорабатываются возможности увеличения отгрузки нефти на экспорт по альтернативным маршрутам», — заявили в Минэнерго Казахстана.

22 марта Каспийский трубопроводный консорциум по итогам водолазного обследования заявил, что приостанавливает работу ещё одного выносного причального устройства (ВПУ-2) из-за повреждений шлангов.