Лукашенко: под дипломатическим прикрытием в Белоруссии вели шпионаж 12 человек

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Шпионскую деятельность под дипломатическим прикрытием в Белоруссии вели 12 человек, заявил президент республики Александр Лукашенко.
Лукашенко: под дипломатическим прикрытием в Белоруссии вели шпионаж 12 человек
  • AFP
  • © Alexey NIKOLSKY / Sputnik

«Международных этих шпионов… Целая кодла, даже в нашей Украине там. Мы же их видели — 12 человек. Ездите, смотрите. Нет, надо было шпионить, ещё и пакостить в Беларуси. Ну вот сейчас выкинули. Знаете — украинских этих «подкрышников», которые сидели под дипломатическим прикрытием», — цитирует его БЕЛТА.

В октябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Лукашенко подписал указ о помиловании украинца Павла Шаройко, задержанного в октябре 2017 года в Минске и осуждённого за шпионаж.

В ноябре 2021 года сотрудники ФСБ задержали жителя Ялты за шпионаж в пользу Службы безопасности Украины (СБУ).

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