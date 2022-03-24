Лукашенко: под дипломатическим прикрытием в Белоруссии вели шпионаж 12 человек

Шпионскую деятельность под дипломатическим прикрытием в Белоруссии вели 12 человек, заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Международных этих шпионов… Целая кодла, даже в нашей Украине там. Мы же их видели — 12 человек. Ездите, смотрите. Нет, надо было шпионить, ещё и пакостить в Беларуси. Ну вот сейчас выкинули. Знаете — украинских этих «подкрышников», которые сидели под дипломатическим прикрытием», — цитирует его БЕЛТА.

В октябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Лукашенко подписал указ о помиловании украинца Павла Шаройко, задержанного в октябре 2017 года в Минске и осуждённого за шпионаж.

В ноябре 2021 года сотрудники ФСБ задержали жителя Ялты за шпионаж в пользу Службы безопасности Украины (СБУ).