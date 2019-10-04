Зеленский сообщил о помиловании осуждённого в Белоруссии украинца

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Лидер Украины Владимир Зеленский сообщил, что белорусский президент Александр Лукашенко подписал указ о помиловании украинца Павла Шаройко, задержанного в октябре 2017 года в Минске и осуждённого за шпионаж.
Зеленский сообщил о помиловании осуждённого в Белоруссии украинца
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«Ещё один украинский узник, журналист Павел Шаройко, осуждённый в Белоруссии на восемь лет, был помилован и уже дома на Украине», — написал Зеленский в своём Twitter.

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Шаройко был освобождён благодаря переговорам Зеленского и Лукашенко.

«В результате переговоров двух президентов — Владимира Зеленского и Александра Лукашенко — Павел возвращён домой. Работа по освобождению граждан Украины продолжается!» — приводит пост омбудсмена в Telegram-канале Интерфакс-Украина.

В ноябре 2017 года Лукашенко заявил, что в ходе встречи с занимавшим тогда должность президента Украины Петром Порошенко они договорились не предавать огласке дело Павла Шаройко, однако Киев нарушил договорённость.

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