Зеленский сообщил о помиловании осуждённого в Белоруссии украинца
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«Ещё один украинский узник, журналист Павел Шаройко, осуждённый в Белоруссии на восемь лет, был помилован и уже дома на Украине», — написал Зеленский в своём Twitter.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Шаройко был освобождён благодаря переговорам Зеленского и Лукашенко.
«В результате переговоров двух президентов — Владимира Зеленского и Александра Лукашенко — Павел возвращён домой. Работа по освобождению граждан Украины продолжается!» — приводит пост омбудсмена в Telegram-канале Интерфакс-Украина.
В ноябре 2017 года Лукашенко заявил, что в ходе встречи с занимавшим тогда должность президента Украины Петром Порошенко они договорились не предавать огласке дело Павла Шаройко, однако Киев нарушил договорённость.