Зеленский сообщил о помиловании осуждённого в Белоруссии украинца

Лидер Украины Владимир Зеленский сообщил, что белорусский президент Александр Лукашенко подписал указ о помиловании украинца Павла Шаройко, задержанного в октябре 2017 года в Минске и осуждённого за шпионаж.

«Ещё один украинский узник, журналист Павел Шаройко, осуждённый в Белоруссии на восемь лет, был помилован и уже дома на Украине», — написал Зеленский в своём Twitter.

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Шаройко был освобождён благодаря переговорам Зеленского и Лукашенко.

«В результате переговоров двух президентов — Владимира Зеленского и Александра Лукашенко — Павел возвращён домой. Работа по освобождению граждан Украины продолжается!» — приводит пост омбудсмена в Telegram-канале Интерфакс-Украина.

В ноябре 2017 года Лукашенко заявил, что в ходе встречи с занимавшим тогда должность президента Украины Петром Порошенко они договорились не предавать огласке дело Павла Шаройко, однако Киев нарушил договорённость.