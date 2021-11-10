ФСБ разоблачила украинского шпиона в Крыму

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Сотрудники ФСБ задержали жителя Ялты за шпионаж в пользу Службы безопасности Украины (СБУ), он арестован. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
ФСБ разоблачила украинского шпиона в Крыму
  • РИА Новости

«Федеральной службой безопасности пресечена шпионская деятельность российского гражданина в интересах СБУ», — говорится в сообщении.

Как уточняется, Ялтинским городским судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным ФСБ, «житель Ялты в период с 2017 по 2018 год по заданию украинской спецслужбы осуществлял сбор и передачу сведений, составляющих государственную тайну, в том числе о сотрудниках 
органов ФСБ».

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК России («Государственная измена в форме шпионажа»).

В конце августа в Туле задержали с поличным агента украинских спецслужб, который собирал данные о новейшем стрелковом вооружении России, составляющие гостайну.

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