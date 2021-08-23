В Туле задержали агента украинских спецслужб

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В Туле задержали с поличным агента украинских спецслужб, который собирал данные о новейшем стрелковом вооружении России, составляющие гостайну.
В Туле задержали агента украинских спецслужб
  • © РИА Новости

Об этом информирует Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ).

«В Туле задержан с поличным гражданин Украины, осуществлявший собирание сведений, составляющих государственную тайну в отношении новейших образцов вооружения и секретной технической документации к ним», — заявили в ФСБ.

По данным российской спецслужбы, задержанный по заданию украинской разведки искал сотрудников российских предприятий в сфере обороны из числа секретоносителей.

Отмечается, что в его цели входила вербовочная разработка российских граждан и получение от них охраняемых законом данных о перспективных разработках в области стрелкового вооружения.

Возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.

Ранее суд в Республике Марий Эл приговорил украинца, работавшего на СБУ, к трём годам и четырём месяцам колонии за попытку вывезти на Украину компоненты к зенитно-ракетному комплексу.

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