В Марий Эл суд вынес приговор украинцу за попытку вывезти компоненты к ЗРК

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Суд в Республике Марий Эл приговорил украинца, работавшего на СБУ, к трём годам и четырём месяцам колонии за попытку вывезти на Украину компоненты к зенитно-ракетному комплексу (ЗРК).
В Марий Эл суд вынес приговор украинцу за попытку вывезти компоненты к ЗРК
  • РИА Новости

Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По информации спецслужбы, гражданин Украины был задержан с поличным.

Ранее в ЦОС ФСБ России сообщили, что Ростовский областной суд вынес обвинительные приговоры россиянину Денису Лобову и гражданину Армении Арарату Хачатряну, «причастным к осуществлению контрабандных поставок с территории Российской Федерации на Украину составляющего государственную тайну радиолокационного оборудования для ЗРК С-300».

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