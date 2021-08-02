В Марий Эл суд вынес приговор украинцу за попытку вывезти компоненты к ЗРК
- РИА Новости
Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
По информации спецслужбы, гражданин Украины был задержан с поличным.
Ранее в ЦОС ФСБ России сообщили, что Ростовский областной суд вынес обвинительные приговоры россиянину Денису Лобову и гражданину Армении Арарату Хачатряну, «причастным к осуществлению контрабандных поставок с территории Российской Федерации на Украину составляющего государственную тайну радиолокационного оборудования для ЗРК С-300».