В Марий Эл суд вынес приговор украинцу за попытку вывезти компоненты к ЗРК

Суд в Республике Марий Эл приговорил украинца, работавшего на СБУ, к трём годам и четырём месяцам колонии за попытку вывезти на Украину компоненты к зенитно-ракетному комплексу (ЗРК).

РИА Новости