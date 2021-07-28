Суд вынес обвинительные приговоры о контрабанде оборудования для С-300 на Украину

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В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили, что Ростовский областной суд вынес обвинительные приговоры россиянину Денису Лобову и гражданину Армении Арарату Хачатряну, «причастным к осуществлению контрабандных поставок с территории Российской Федерации на Украину составляющего государственную тайну радиолокационного оборудования для зенитно-ракетных систем С-300».
Суд вынес обвинительные приговоры о контрабанде оборудования для С-300 на Украину
  • РИА Новости

«За совершение преступлений, предусмотренных ст. 275 («Государственная измена») и ст. 276 («Шпионаж») УК России суд приговорил Лобова к лишению свободы на девять лет и шесть месяцев, Хачатряна — на десять лет и пять месяцев соответственно», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что оба фигуранта будут отбывать срок в колонии строгого режима.

Ранее погрануправление ФСБ России по Ростовской области сообщало о задержании четырёх граждан Украины, которые занимались контрабандой живых пчёл.

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