Совфед одобрил закон о признании участников операции на Украине ветеранами боевых действий
Совет Федерации России одобрил закон о признании участников военной спецоперации на Украине ветеранами боевых действий.
- © duma.gov.ru
Также 23 марта Госдума единогласно приняла законопроект.
Это решение позволит распространить на ветеранов налоговые, транспортные, земельные, жилищные меры социальной поддержки, а также льготы по оплате коммунальных платежей.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»