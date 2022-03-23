Совфед одобрил закон о признании участников операции на Украине ветеранами боевых действий

Совет Федерации России одобрил закон о признании участников военной спецоперации на Украине ветеранами боевых действий.

Также 23 марта Госдума единогласно приняла законопроект.

Это решение позволит распространить на ветеранов налоговые, транспортные, земельные, жилищные меры социальной поддержки, а также льготы по оплате коммунальных платежей.