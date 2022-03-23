ВС России уничтожили два комплекса «Точка-У» на северной окраине Киева

Авиация и ракетные войска ВС России за сутки уничтожили 97 военных объектов Украины, в том числе два тактических ракетных комплекса «Точка-У» на северной окраине Киева.

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Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. 22 марта российская авиация поразила ещё 83 военных объекта Украины, были поражены четыре командных пункта, четыре зенитных ракетных комплекса, три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов и 68 мест скопления военной техники. Ранее Минобороны России показало видео уничтожения артиллерийской батареи войск Украины огневым налётом из реактивной системы залпового огня.