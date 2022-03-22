Минобороны России: авиация поразила ещё 83 военных объекта Украины

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Российская авиация поразила ещё 83 военных объекта Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Минобороны России: авиация поразила ещё 83 военных объекта Украины
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко

«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 83 военных объекта Украины», — сказал Конашенков на брифинге.

По его словам, были поражены четыре командных пункта, четыре зенитных ракетных комплекса, три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов и 68 мест скопления военной техники.

Ранее Минобороны России показало видео уничтожения артиллерийской батареи войск Украины огневым налётом из реактивной системы залпового огня.

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