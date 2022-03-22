Зеленский заявил, что спецслужбы советовали ему в течение трёх дней покинуть Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принял решение остаться в Киеве, не прислушавшись к рекомендациям спецслужб и зарубежных партнёров покинуть страну.

«Все мне сказали (24 февраля. — RT), что я немедленно должен уехать», — отметил Зеленский в интервью Чешскому телевидению.

По его словам, украинские спецслужбы и зарубежные партнёры рекомендовали ему в течение трёх дней покинуть Украину.

Украинский лидер отметил, что «каждые 20 минут ему кто-то звонил и говорил, что он должен уехать».

Зеленский подчеркнул, что захотел остаться на Украине «при любых обстоятельствах» ещё в день начала российской спецоперации.

Ранее появилась информация о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предлагал Зеленскому и его семье убежище в Британии.