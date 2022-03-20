Sunday Times: Джонсон предлагал Зеленскому убежище в Великобритании
«Мы обсуждали все это давным-давно... Должен вам сказать, что Владимир всегда был ясен в том, что обязан украинскому народу и собирается оставаться там и заботиться о них», — приводит издание его слова.
Джонсон пояснил, что предлагал Зеленскому убежище в связи с российской спецоперацией по демилитаризации и денацификацией Украины.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов лично просить российского президента Владимира Путина об убежище для Зеленского, если тот будет готов к диалогу.