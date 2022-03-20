Sunday Times: Джонсон предлагал Зеленскому убежище в Великобритании

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что предлагал украинскому президенту Владимиру Зеленскому и его семье убежище в Британии, сообщает газета Sunday Times.

«Мы обсуждали все это давным-давно... Должен вам сказать, что Владимир всегда был ясен в том, что обязан украинскому народу и собирается оставаться там и заботиться о них», — приводит издание его слова.

Джонсон пояснил, что предлагал Зеленскому убежище в связи с  российской спецоперацией по демилитаризации и денацификацией Украины.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов лично просить российского президента Владимира Путина об убежище для Зеленского, если тот будет готов к диалогу.

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