Sunday Times: Джонсон предлагал Зеленскому убежище в Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что предлагал украинскому президенту Владимиру Зеленскому и его семье убежище в Британии, сообщает газета Sunday Times.

«Мы обсуждали все это давным-давно... Должен вам сказать, что Владимир всегда был ясен в том, что обязан украинскому народу и собирается оставаться там и заботиться о них», — приводит издание его слова.

Джонсон пояснил, что предлагал Зеленскому убежище в связи с российской спецоперацией по демилитаризации и денацификацией Украины.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов лично просить российского президента Владимира Путина об убежище для Зеленского, если тот будет готов к диалогу.