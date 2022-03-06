Кадыров: готов просить Путина об убежище для Зеленского, если тот будет готов к диалогу

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов лично просить российского президента Владимира Путина об убежище для украинского президента Владимира Зеленского, если тот будет готов к диалогу.

По словам Кадырова, если Зеленский уйдёт в сторону Польши, то его «ждёт участь Саакашвили, которого подставили и в конце концов вернули на свою родину на скамью подсудимых».

«Если же ты доверишься России и готов будешь к диалогу, то я готов пойти тебе навстречу и лично просить президента России... чтобы тебе дали убежище и спасли твоё лицо», — написал Кадыров в Telegram-канале.

Кадыров предложил Зеленскому связаться с ним, «пока не поздно».

Ранее глава Чечни дал совет президенту Украины, чтобы он как можно скорее позвонил лидеру России с извинениями.