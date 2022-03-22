Посольство России: СМИ США следует концентрироваться на преступных действиях ВС Украины

Американским СМИ следует концентрировать своё внимание на преступных действиях украинских вооружённых сил. Об этом заявили в пресс-службе российского посольства в США.

«СМИ следует сконцентрировать внимание на преступных действиях ВСУ, которые используют собственных граждан в качестве «живого щита» и размещают в жилых кварталах Мариуполя тяжёлые вооружения», — говорится в сообщении в Telegram.

Как подчеркнули в посольстве, «в интересах всех стран мира разоружить фашистских молодчиков и предать их справедливому суду».

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Мариуполь скрывает доказательства преступлений украинских радикалов.

Он также отметил, что украинские радикалы продолжают использовать население в качестве живого щита.