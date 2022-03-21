В офисе Зеленского высказались против призывов к насилию над россиянами
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По его словам, представители Украины не должны выходить за пределы Женевской конвенции, которая не разрешает издеваться над военнопленными, а тем более «делать призывы в пользу мести мирным жителям, детям, пленным».
«Призывы мстить детям или гражданам России неприемлемы», — приводит РИА Новости заявление из видеообращения Арестовича, опубликованное им в соцсетях.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против украинского медика Геннадия Друзенко за призыв врачей мобильных госпиталей к насилию в отношении российских военнопленных.
Позже Друзенко назвал эмоциями призыв к насилию над пленными.