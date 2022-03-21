На обесточенной шахте имени Скочинского в ДНР всех горняков подняли на поверхность

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Всех горняков на обесточенной шахте имени Скочинского в ДНР подняли на поверхность, эвакуационные работы завершены, заявили в Минугля республики.
На обесточенной шахте имени Скочинского в ДНР всех горняков подняли на поверхность
  • Gettyimages.ru
  • © SIYAMA9

«Эвакуационные работы на шахте имени Скочинского завершены. В 15:30 горняки подняты на поверхность, пострадавших нет», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что в результате очередного обстрела со стороны украинской армии был обесточен вентиляционный ствол шахты имени Скочинского в ДНР, 45 горняков оказались под землёй.

До этого сообщалось о подобном инциденте на шахте имени Челюскинцев в Донецке, под землёй находятся 78 горняков.

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